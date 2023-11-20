«Через полгода сможет заниматься спортом»: что будет с девочкой из Подмосковья, сломавшей позвоночник на картинге

12-летняя школьница из Подмосковья сломала позвоночник, когда праздновала свой день рождения. Как сообщает SHOT , девочка каталась на картах в клинском центре START. На большой скорости она врезалась в инструктора, а тот упал на нее.

Врач-травматолог Алишер Нобоварович рассказал нам, насколько опасна полученная шестиклассницей травма, и какие могут быть прогнозы по ее здоровью.

«Компрессионные переломы делятся на три степени в зависимости от того, насколько смялось тело позвонка. При первой и второй степени перелома, без осложнений, когда не повреждается сосудисто-нервный пучок, прогноз по здоровью благоприятен — выздоровление и восстановление полной работоспособности», — сообщил специалист корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

При такого рода переломах лечение назначается консервативное — ношение корсета в течение четырех месяцев, физиотерапия, массажи. Школьница даже сможет заниматься танцами, которыми она увлекалась до травмы.

«Судя по тому, что она самостоятельно попала в больницу, никаких осложнений у нее нет. Через полгода уже сможет заниматься даже спортом», — заключил Нобоварович.

Юрист Анастасия Билялова объяснила нашему корреспонденту, кто мог быть виноват в случившемся.

«Специалисты должны выяснить, насколько организация оказания услуг соответствовала требованиям безопасности. Каким образом на пути девочки оказался инструктор? Может быть, поездка была запрещена? Инструктор мог усаживать других детей, а девочка без разрешения поехала вперед. Но тогда возникает другой вопрос — почему детское транспортное средство не было дистанционно заблокировано для старта? Необходимо также ознакомиться с правилами нахождения на территории этого центра», — отметила эксперт.

Возможно, добавила Билялова, родителям ребенка разъяснили, что они несут полную ответственность, а может быть и обратная ситуация — сотрудники заведения могли гарантировать безопасность ребенка.

«Здесь может быть вина как организаторов досуга, как самого инструктора, если он пренебрег требованиями безопасности, так и родителей», — подчеркнула собеседница.

Представители картинг-центра START дать комментариев о случившемся не смогли.

«Пока что разбираемся в произошедшей ситуации. Подробностей еще никаких нет», — сообщили нам в развлекательном заведении.

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