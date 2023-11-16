«Должны следить за качеством»: кого накажут из-за перевернувшегося автобуса с детьми в Приморье

На автодороге Хабаровск — Владивосток — Тавричанка перевернулся автобус с детьми, сообщили в прокуратуре Приморского края. Надзорное ведомство проверит качество организации перевозки детей, а также содержания дорожного полотна на месте происшествия.

По сообщениям местных жителей и некоторых СМИ, в момент случившегося на дороге был сильный гололед. Не исключено, что он и стал причиной ДТП.

«Да, не справился с управлением, но это с каждым может случиться. В том районе даже машину, посыпающую дорогу песком, заносило», — написал в соцсетях житель Приморья Алексей М.

Юрист Алла Георгиева рассказала нам, кто может понести ответственность за случившееся.

«Дорожные службы должны следить за качеством автодорог, в том числе производить уборку снега и обледенений. Тех, на кого возлагались трудовым договором такие обязанности, могут привлечь к административной ответственности. Сотрудники ГИБДД составят на месте соответствующий акт и схему ДТП, которые послужат основанием для привлечения к ответственности виновных лиц. В зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью и имуществу будет зависеть наказание. Но его избежать в любом случае не получится», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если же будет выявлена вина водителя, добавила эксперт, то отвечать за все произошедшее придется ему и организации, в которой он работал.

«Каждый пострадавший сможет обратиться за возмещением причиненного ущерба, компенсацией морального вреда. Чтобы доказать суммы ущерба, будут необходимы медицинские документы и чеки о расходах», — заключила Георгиева.

Ранее выяснилось, зачем водитель из Подмосковья мог похитить 31 тысячу пар носков.