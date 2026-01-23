Через снег в Подмосковье: семейная пара покоряет пеший маршрут до Владивостока

Необычный пеший марафон стартовал в середине января: семейная пара блогеров, Павел и Тамара, отправилась в путь из Москвы во Владивосток. Как пишет REGIONS , их амбициозная цель — преодолеть около 9500 километров исключительно пешком, без использования какого-либо транспорта.

Проект, который сами герои истории называют «осознанным путем», рассчитан примерно на год и уже привлек внимание подписчиков в социальных сетях. Первые дни пути уже подтвердили, что маршрут — не туристический поход, а серьезное испытание на выносливость и дисциплину.

Через четыре дня после старта с Красной площади путешественники достигли Павлово-Посадского округа, а город Электрогорск стал для них первой полноценной остановкой для отдыха и восстановления сил. Здесь пара подвела первые итоги: например, участок от Ногинска до Электрогорска длиной 27,63 км потребовал более 36 тысяч шагов.

Блогеры ведут подробный публичный дневник, где фиксируют не только километраж и впечатления, но и сухие цифры расходов на питание и ночлег, что может стать ценным гидом для будущих энтузиастов. Уже сейчас в их снаряжении выделяются неочевидные, но критически важные для зимнего перехода предметы: сушилки для обуви и световозвращающие жилеты для безопасности на трассах.

По словам путешественников, их миссия — не в установлении рекорда скорости, а в демонстрации того, как большие цели достигаются последовательными ежедневными действиями. Пара уже подала заявку на фиксацию достижения в Книге рекордов России в специальной категории для семейных пар. В социальных сетях не все разделяют их идею, но многие желают удачи в непростом походе.

