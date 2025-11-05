Независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов рассказал в беседе с интернет-изданием «Ямал-Медиа», как работают популярные распродажи и почему это не всегда выгодно.

Ноябрь в России окончательно закрепил за собой статус марафона скидок: сначала стартует китайский Всемирный день шопинга (11.11), а затем приходит американская «Черная пятница». Эти два события, имеющие разное происхождение — от студенческого Дня холостяка в Китае до традиционного открытия рождественских продаж в США, — на российском рынке слились в единый, самый продолжительный период «охоты» за выгодой.

По словам Анфиногенова, ретейлеры активно пользуются этим временем, чтобы освободить склады от коллекций текущего года и собрать деньги для новых закупок, поскольку в январе продажи традиционно проседают.

Эксперты считают, что если «11.11» традиционно фокусируется на онлайн-торговле и маркетплейсах, то «Черная пятница» несет в себе западный дух офлайн-шопинга, хотя оба формата уже давно активно работают в Сети. В эти дни выгодно покупать практически все, но наибольшие скидки до 70-90% стоит искать на электронику, бытовую технику (поскольку прошлогодние модели сильно дешевеют в новом году), одежду, косметику, а также на нематериальные активы, такие как годовые абонементы в фитнес-клубы, онлайн-курсы и подписки на сервисы.

Однако за фасадом огромных цифр скидок таятся изощренные маркетинговые приемы, цель которых — спровоцировать спонтанные и необдуманные покупки, превратив «охоту» за выгодой в напрасные траты. Анфиногенов добавил, что ажиотаж — главный инструмент продавцов, и современные покупатели должны уметь ему противостоять, заранее составляя списки нужного и сравнивая цены.

Вот три основные уловки, которые используют продавцы в ноябре, и как их избежать:

Иллюзия скидки: Перед началом акции цена на товар резко повышается, а затем «снижается» до прежней или чуть ниже, создавая видимость огромной выгоды. Чтобы этого избежать, всегда нужно добавлять интересующий товар в «Избранное» заранее и сравнивайте стоимость на разных площадках.

Психологическое давление: Использование фраз вроде «осталось всего 2 штуки» или «товар купили уже 20 человек» искусственно создает ценность и подгоняет покупателя к быстрому, но необдуманному решению. Покупателям советуют не поддаваться эмоциям и оценить реальную необходимость покупки.

Мошенничество с оплатой и данными: в дни распродаж резко активизируются мошенники, использующие фишинговые сайты, которые маскируются под известные маркетплейсы, чтобы украсть банковские данные. Важно всегда проверять адрес сайта (он должен начинаться с https://) и игнорировать SMS или электронные письма с просьбами оплатить «дополнительные расходы на доставку» или перейти по ссылке для получения «эксклюзивного купона».

Для максимальной выгоды эксперты советуют собирать купоны и промокоды, сравнивать цены и условия доставки, а также помнить, что распродажи часто продлеваются на несколько дней после 11 ноября. Важно, что в случае сомнений в качестве товара, покупатель полностью защищен: скидки никак не отменяют и не ограничивают права. Согласно Закону о защите прав потребителей, любой товар, купленный со скидкой, подлежит обмену и возврату на тех же основаниях, что и товар, приобретенный по полной цене.

