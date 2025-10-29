Начальник просит работать в отпуске — как ответить по закону

Многие попадали в ситуацию, когда руководитель просит выполнить рабочие задачи во время отпуска. Однако не все знают, что отвечать в таком случае, чтобы не испортить отношения с руководством, и при этом не нарушать свои трудовые права. Подробнее о действиях в подобной ситуации интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала HR-специалист Зулия Лоикова.

Как правильно отвечать

По словам эксперта, важно оценить ситуацию и свои границы. Задать себе вопросы: насколько задача критична; речь идет о срочном исправлении ошибки, которая остановила работу всего отдела или о чем-то, что может подождать; какие отношения с руководителем; это адекватный руководитель, который попал в безвыходную ситуацию, или это систематическое злоупотребление?

«Готовы ли вы работать? Если да, то на каких условиях, — компенсация, в счет отгулов? Если нет — будьте готовы аргументировать отказ. Напомните о своих законных правах по Трудовому кодексу РФ (статья 107, 114), отпуск — это время отдыха. Работник освобожден от исполнения трудовых обязанностей», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Привлечение к работе в отпуске, добавила она, возможно только с письменного согласия работника, за исключением крайних случаев (например, предотвращение катастрофы). Просто «срочный отчет» или «негорящий дедлайн» к таким случаям не относятся.

«Работа в отпуске подлежит компенсации: либо по правилам сверхурочной работы (повышенная оплата), либо путем предоставления другого времени отдыха (ст. 153 ТК РФ). Часто работодатели идут на второй вариант. Именно эти права являются вашим фундаментом для дальнейшего разговора», — продолжила Лоикова.

Также необходимо выбрать стратегию поведения и начать переговоры, обсуждение с руководителем.

«Очень важно — не игнорируйте просьбу! Вежливо, но твердо вступите в переговоры. Пример: вы готовы работать, но на четких условиях. Это наиболее гибкий и дипломатичный подход», — посоветовала эксперт.

Эксперт предоставила шаблон, что стоит сказать или написать в подобной ситуации: «Здравствуйте, [Имя Руководителя]! Я получил(а) ваше сообщение. Сейчас я нахожусь в официальном отпуске, который мне необходим для восстановления сил. Я понимаю важность задачи и готов(а) помочь, но только при соблюдении условий, предусмотренных Трудовым кодексом: оформление моего согласия в письменной форме (например, дополнительное соглашение или уведомление), оплата этой работы в двойном размере или предоставление дополнительных дней отдыха за каждый день работы в отпуске (выберите приемлемый для вас вариант). Подтвердите, пожалуйста, ваше согласие с этими условиями, и я приступлю к работе».

Фото: [ медиасток.рф ]

«Что это дает: вы позиционируете себя как командный игрок, но не за свой счет. Вы ссылаетесь на закон, а не на личные желания. Другой вариант: вы отказываетесь, вежливо, но твердо. Этот вариант подходит, если задача не критична, или если вы не хотите поощрять подобную практику», — продолжила Лоикова.

По словам специалиста, отвечать стоит следующим образом: «Здравствуйте, [Имя Руководителя]! К сожалению, я не могу выполнить рабочую задачу, так как нахожусь в официальном отпуске вдали от рабочего места и средств связи. Как мы и договаривались, все мои текущие дела были переданы [Имя коллеги] или находятся в состоянии, не требующем моего вмешательства до выхода из отпуска. Готов(а) оперативно разобраться со всеми вопросами сразу после моего возвращения [Дата выхода]».

«Что это дает: вы напоминаете о своем праве на отдых мягко, показываете, что планировали отпуск ответственно (передали дела), и демонстрируете готовность решить проблему позже в ваше рабочее время. Если давление продолжается, если работодатель настаивает, игнорируя ваши условия — повторите свою позицию. Например: "Я понимаю вашу озабоченность, но я не могу нарушать трудовое законодательство. Без официального оформления и гарантий компенсации я не могу приступить к работе"», — подчеркнула эксперт.

Не следует поддаваться на манипуляции («мы одна команда», «ты нас подводишь»). Команда, по словам HR-эксперта — это всегда про взаимность, а не про эксплуатацию. Необходимо все фиксировать, сохранить скриншоты переписок, аудиозаписи разговоров, а также сохранить входящие письма.

Действия по возвращению из отпуска

Если сотрудник выбрал вариант работать в отпуске, нужно написать письменное заявление на компенсацию (деньгами или отгулами), приложив доказательства работы.

Фото: [ медиасток.рф ]

«Если вас оштрафовали или оказывали давление: в крайнем случае давления на вас, вы можете обратиться с заявлением в профсоюз, если он есть, или в Государственную инспекцию труда (Роструд). Это очень эффективный инструмент, так как работодателю грозит проверка и штраф», — посоветовала Лоикова.

Также следует оценить долгосрочные перспективы работы в компании: если у руководителя или компании постоянные требования работать в отпуске — это красный флаг.

«Задумайтесь, хотите ли вы продолжать строить карьеру в компании, которая не уважает ваше личное время и законные права и возможность восстановиться. Не молчите. Вежливо, деликатно, но четко дайте понять, что вы в отпуске. Знайте свои права. Работа в отпуске — добровольна и должна оплачиваться вдвойне, либо компенсироваться отгулами. Ведите переговоры. Предлагайте условия, если готовы помочь. Фиксируйте все. Это ваша страховка на случай конфликта в дальнейшем», — заключила Лоикова.

