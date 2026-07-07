«Черная вдова» из Алтая: как участник СВО женился заочно, пропал без вести, а прокуратура пошла в суд

На Алтае суд аннулировал брак участника спецоперации с женщиной, которая, по версии прокуратуры, не собиралась создавать семью. Как сообщили в надзорном ведомстве республики, военнослужащий познакомился с ней незадолго до отправки в зону СВО, и та, по данным следствия, сама предложила зарегистрировать отношения, не имея при этом намерений жить вместе.