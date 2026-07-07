«Черная вдова» из Алтая: как участник СВО женился заочно, пропал без вести, а прокуратура пошла в суд
Прокуратура Алтая добилась аннулирования брака участника СВО с «черной вдовой»
На Алтае суд аннулировал брак участника спецоперации с женщиной, которая, по версии прокуратуры, не собиралась создавать семью. Как сообщили в надзорном ведомстве республики, военнослужащий познакомился с ней незадолго до отправки в зону СВО, и та, по данным следствия, сама предложила зарегистрировать отношения, не имея при этом намерений жить вместе.
В 2024 году пара оформила брак заочно, а в 2026-м боец был признан пропавшим без вести. После этого прокуратура Горно-Алтайска по обращению матери военнослужащего направила иск с требованием признать брак недействительным, и суд его удовлетворил. ТАСС называет вступившую в брак с участником СВО женщину «черной вдовой».