«Черное море» убирают вручную: в Туапсе вывезли уже 18,5 тысяч кубов мазутной жижи

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе вышла на финишную прямую, но работы не останавливаются ни на час. По данным оперативного штаба Краснодарского края на 5 мая, с береговой линии и из реки суммарно собрали и вывезли 18 538 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Только за минувшие сутки прибавилось еще 1450 кубов .

Группировка сил остается внушительной: 725 человек и 66 единиц техники, включая специалистов МЧС, продолжают круглосуточно зачищать пострадавшие участки. Параллельно в городе наводят порядок на улицах — моют скверы, спортивные площадки и другие общественные пространства, куда с дождями попали продукты горения .

Откуда нефть

ЧП тянется с середины апреля, когда город пережил серию атак беспилотников на объекты портовой и нефтяной инфраструктуры. Первый пожар на морском терминале вспыхнул 16 апреля, и нефтепродукты сразу попали в реку Туапсе . В ночь на 20 апреля массированная атака повторилась — снова горел морской порт. В ночь на 28 апреля обломки дронов вызвали возгорание уже на нефтеперерабатывающем заводе, после чего в муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня, а пожар тушили до 30 апреля . Четвертая атака пришлась на ночь 1 мая — снова морской терминал, снова огонь .

Спасатели выставляли боновые заграждения, нефтеловушки и даже заградительную дамбу в устье реки. По словам главы Туапсинского округа Сергея Бойко, удалось убрать практически 95% разлившихся нефтепродуктов . Морская спасательная служба подтвердила отсутствие нефтяных пятен на водной глади, сейчас основные усилия сосредоточены на береговой полосе и диких пляжах — их проверяют по сигналам местных жителей.

Воздух и вода — в норме

По данным Роспотребнадзора на 3 мая, пробы воды и атмосферного воздуха в Туапсе соответствуют гигиеническим нормативам. Ведомство продолжает усиленный мониторинг по широкому спектру показателей, включая нефтепродукты, продукты горения и токсичные соединения .

Пляж откроют к июню

Власти заверяют: курортный сезон состоится. По словам Бойко, береговая линия Туапсинского округа — порядка 90 километров, и произошедшее на одном участке никак не отразится на остальных пляжах . Пострадавший пляж в самом городе обещают полностью привести в порядок к 1 июня.