Черное солнце и отсутствие окон: о чем говорят детские рисунки на самом деле

Детские рисунки — это не просто этап развития моторики или забавные каракули. Для специалистов они часто становятся отражением внутреннего мира ребенка, позволяя заметить тревоги и страхи, о которых малыш молчит. Однако психологи предупреждают: рисунок служит лишь индикатором состояния, но не является прямым диагнозом, пишет REGIONS.

В беседе с корреспондентом клинический психолог Анна Рожкова объяснила, что родителям стоит обращать внимание не на единичные случаи вроде случайно нарисованного черного солнца, а на систематические повторяющиеся особенности. Если в течение двух-трех недель на всех рисунках дома лишены окон, солнце неизменно черное, а фигурки людей крошечные и смещены в угол листа, это повод спокойно понаблюдать за ребенком и, возможно, обратиться к специалисту.

Специалист выделила три основных «красных флага» в изображениях детей старше пяти лет. Первый — цветовая гамма: постоянное использование только черного, серого или коричневого и полное игнорирование светлых оттенков может говорить о подавленном эмоциональном фоне. Второй — композиция и размер: если человечки расположены на краю листа, выглядят слишком маленькими или нарисованы без рук. Третий сигнал — отсутствие или тщательная закраска лиц у персонажей, что часто указывает на трудности с самоидентификацией или страх быть замеченным.

Особое внимание Анна Рожкова рекомендует уделить рисункам семьи. Когда ребенок не вписывает себя в семейную сцену или изображает себя значительно меньше остальных и стоящим отдельно, это может свидетельствовать о чувстве изоляции или ощущении непринятия.

Психолог посоветовала родителям не задавать прямых вопросов в духе «почему ты нарисовал это?», чтобы не ставить ребенка в защитную позицию. Лучше мягко попросить рассказать о сюжете: кто изображен и чем занимается. В процессе такого рассказа ребенок часто сам проговаривает то, что его беспокоит.

Консультация специалиста необходима, если тревожные паттерны в рисунках сопровождаются изменениями в поведении: ребенок становится замкнутым или необоснованно агрессивным, отказывается идти в сад или школу, у него нарушается сон, появляются ночные кошмары, пропадает интерес к любимым занятиям или возникают регулярные жалобы на физическое самочувствие перед выходом из дома. В таких случаях помощь детского психолога помогает вовремя понять причины состояния и поддержать ребенка.