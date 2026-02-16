Черное Солнце огненной лошади: сочетание затмения и Рамадана назвали уникальным моментом силы

Вторник, 17 февраля 2026 года, станет днем редчайшего астрономического резонанса. В это время кольцевое солнечное затмение совпадет с началом года Огненной Лошади по восточному календарю, а уже на следующий день наступит священный месяц Рамадан. Подобное наложение графиков небесной механики и религиозных традиций случается нечасто, однако ученые призывают сохранять «исторический оптимизм». Пока любители мистики ищут в этом тайные знаки, астрономы напоминают: и Китайский Новый год, и Рамадан привязаны к новолунию, а именно в этой фазе Луна всегда преграждает путь солнечному свету. Подробности об явлении выяснил KP.RU .

Нынешнее событие относится к древнему циклу Сарос 121, первый эпизод которого зафиксировали еще в 944 году. С тех пор каждые 18 лет и 11 дней планеты выстраиваются в знакомую конфигурацию, позволяя человечеству наблюдать за «экспериментом космического масштаба». В этот раз небесный аттракцион стартует в 12:58 по московскому времени в проливе Дрейка и финиширует в 17:29 в водах Индийского океана.

Особенность явления заключается в его кольцеобразной форме: спутник Земли будет находиться в апогее, то есть на максимальном удалении. Из-за этого Луна не сможет полностью спрятать Солнце, оставив по краям яркую сияющую кромку. Кульминация наступит в 15:13, когда темный силуэт перекроет более 96% диска, а огненная корона застынет на небе всего на 2 минуты 19 секунд.

Увидеть «огненное кольцо» вживую с территории России не получится. Лучшей площадкой для обзора станут ледяные просторы Антарктиды, из-за чего астрономы шутливо прозвали это затмение «пингвиньим». Единственными соотечественниками, способными лично оценить масштаб шоу, станут полярники станций «Мирный», «Восток», «Новолазаревская», «Прогресс» и «Беллинсгаузен». Тем не менее, глобальная сеть позволит следить за процессом из любой точки мира — кадры кульминации появятся в доступе практически мгновенно.

Несмотря на экзотичность нынешнего события, по-настоящему захватывающий момент для жителей страны наступит летом. Второе затмение года, запланированное на 12 августа, будет полным и коснется территории России. Оно начнется на полуострове Таймыр, где Луна полностью скроет светило на полторы минуты. Таким образом, февральское кольцо станет лишь своеобразной репетицией перед большим астрономическим финалом 2026 года.

Стоит отметить, что совпадение «пингвиньего» затмения с восточным Новым годом и кануном Рамадана народные поверья трактуют как время мощной энергетической перезагрузки. В традиции многих культур считается, что «небесный огонь» в такие дни выжигает старые неудачи, но требует взамен тишины и осторожности: любые конфликты или финансовые сделки 17 февраля рискуют затянуться на долгие годы. Эзотерики советуют воздержаться от суеты и провести это время в очищении мыслей, так как грань между прошлым и будущим становится максимально тонкой. Несмотря на мистический ореол, мудрость веков гласит, что это лишь знак смены циклов, призывающий к внутреннему миру и завершению давних споров перед началом большого пути.

