Черноголовка преображается: в наукограде продолжают обновлять дворовые территории
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Черноголовка]
В частности, в текущем году выполнены работы по обновлению парковочных зон во дворе, расположенном по адресу: ул. Центральная, д. 6, 8, 4В. Проведена замена асфальтового покрытия на проездах, пешеходных дорожках и парковках.
Для обеспечения доступности передвижения людям с ограниченными возможностями и семьям с детскими колясками установлен специальный бордюрный камень с понижением. Во дворе создано свыше 60 парковочных мест напротив домов 8 и 4В, а также на пересечении домов 6 и 4В, где ранее водители несанкционированно парковали автомобили на газоне. В ходе проведения работ было ликвидировано несколько засохших деревьев и проведена обрезка сухих ветвей.
В ответ на обращения жителей и после одобрения Комиссии по безопасности дорожного движения, на участке перед домом 4В установлено две искусственные неровности («лежачих полицейских»).
«Эта мера позволит сдерживать скорость движения транспорта и повысит безопасность на дорогах во дворе», - отметил глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.
Также в 2025 году проведена комплексный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: Школьный бульвар, д. 19 и улица Центральная, д. 22. Здесь организованы новые парковочные места, увеличено их количество, выполнена замена асфальтового покрытия на проездах и пешеходных зонах, установлены бордюры. Вблизи подъездов ликвидированы несанкционированные парковки и созданы тротуары с приподнятыми участками, чтобы предотвратить стоянку автомобилей. Новые парковочные зоны теперь размещены вдоль проезжей части. Кроме того, организовано два дополнительных парковочных места. Общая площадь замененного асфальтобетонного покрытия превысила 10 тыс. кв.м.
«Мы продолжаем прилагать усилия для улучшения инфраструктуры округа и стремимся обеспечить комфортные условия проживания для всех жителей и гостей нашего прекрасного города», - подчеркнул Роман Хожаинов.