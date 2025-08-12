Черноголовка преображается: в наукограде продолжают обновлять дворовые территории

В частности, в текущем году выполнены работы по обновлению парковочных зон во дворе, расположенном по адресу: ул. Центральная, д. 6, 8, 4В. Проведена замена асфальтового покрытия на проездах, пешеходных дорожках и парковках.

Для обеспечения доступности передвижения людям с ограниченными возможностями и семьям с детскими колясками установлен специальный бордюрный камень с понижением. Во дворе создано свыше 60 парковочных мест напротив домов 8 и 4В, а также на пересечении домов 6 и 4В, где ранее водители несанкционированно парковали автомобили на газоне. В ходе проведения работ было ликвидировано несколько засохших деревьев и проведена обрезка сухих ветвей.



В ответ на обращения жителей и после одобрения Комиссии по безопасности дорожного движения, на участке перед домом 4В установлено две искусственные неровности («лежачих полицейских»).

«Эта мера позволит сдерживать скорость движения транспорта и повысит безопасность на дорогах во дворе», - отметил глава городского округа Черноголовка Роман Хожаинов.

Также в 2025 году проведена комплексный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: Школьный бульвар, д. 19 и улица Центральная, д. 22. Здесь организованы новые парковочные места, увеличено их количество, выполнена замена асфальтового покрытия на проездах и пешеходных зонах, установлены бордюры. Вблизи подъездов ликвидированы несанкционированные парковки и созданы тротуары с приподнятыми участками, чтобы предотвратить стоянку автомобилей. Новые парковочные зоны теперь размещены вдоль проезжей части. Кроме того, организовано два дополнительных парковочных места. Общая площадь замененного асфальтобетонного покрытия превысила 10 тыс. кв.м.