Черноголовский забег—2024 собрал участников из более чем 71 города

Масштабный забег состоялся в подмосковной Черноголовке 21 сентября. Участники опробовали новые дистанции, преодолели препятствия и проверили себя на выносливость.

На Чернологоловском забеге участников ожидали крутые подъемы, песчаные, лесные и живописные местности, преодоление разнообразных дистанций. В этот раз организаторы сделали новые маршруты на 15 км для взрослых и 2 км для детей. Среди других форматов: трасса на 10 и 5 км.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Черноголовка ]

Мероприятие включило в себя насыщенную программу. В 8:00 открыли стартово-финишный городок, собрали участников и выдали регистрационные номера. После торжественного открытия начался первый старт: в 10:00 побежали дети 11-13 лет. Далее участники пробежали дистанции по нарастающей, а также участвовали в маршрутах по скандинавской ходьбе.

Событие завершили ярким награждением победителей призами от АНО «Центр городского развития», АО Фирма «Август» и ООО «Черноголовский источник». За первое место вручили денежные призы, за второе и третье — подарки от спонсоров. И все участники, без исключения, получили уникальные в своем роде медали с лесным орнаментом.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Черноголовка ]

Для детей развернули отдельную развлекательную программу. Также на местности был доступен чай и угощения. Создали и музыкальную атмосферу, которая также подарила участникам хорошее настроение. Бегуны получили множество приятных впечатлений от активности: многие еще вернуться в Черноголовку на следующий трейл.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Черноголовка ]

Узнать о прошедшем мероприятии и дальнейших событиях можно по ссылке. Кадры спортсменов опубликованы на сайте.

Результаты может посмотреть по ссылке, они разбиты по возрастным категориям.

Формат забега, проходящего в Черноголовке, находит все больше сторонников. Среди участников заряженные любители и профессиональные спортсмены, а также юные дарования.