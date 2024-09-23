Черноголовский забег—2024 собрал участников из более чем 71 города
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Черноголовка]
Масштабный забег состоялся в подмосковной Черноголовке 21 сентября. Участники опробовали новые дистанции, преодолели препятствия и проверили себя на выносливость.
На Чернологоловском забеге участников ожидали крутые подъемы, песчаные, лесные и живописные местности, преодоление разнообразных дистанций. В этот раз организаторы сделали новые маршруты на 15 км для взрослых и 2 км для детей. Среди других форматов: трасса на 10 и 5 км.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Черноголовка]
Мероприятие включило в себя насыщенную программу. В 8:00 открыли стартово-финишный городок, собрали участников и выдали регистрационные номера. После торжественного открытия начался первый старт: в 10:00 побежали дети 11-13 лет. Далее участники пробежали дистанции по нарастающей, а также участвовали в маршрутах по скандинавской ходьбе.
Событие завершили ярким награждением победителей призами от АНО «Центр городского развития», АО Фирма «Август» и ООО «Черноголовский источник». За первое место вручили денежные призы, за второе и третье — подарки от спонсоров. И все участники, без исключения, получили уникальные в своем роде медали с лесным орнаментом.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Черноголовка]
Для детей развернули отдельную развлекательную программу. Также на местности был доступен чай и угощения. Создали и музыкальную атмосферу, которая также подарила участникам хорошее настроение. Бегуны получили множество приятных впечатлений от активности: многие еще вернуться в Черноголовку на следующий трейл.
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Черноголовка]
Узнать о прошедшем мероприятии и дальнейших событиях можно по ссылке. Кадры спортсменов опубликованы на сайте.
Результаты может посмотреть по ссылке, они разбиты по возрастным категориям.
Формат забега, проходящего в Черноголовке, находит все больше сторонников. Среди участников заряженные любители и профессиональные спортсмены, а также юные дарования.