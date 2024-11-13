Чернокожих в США после победы Трампа стали массово призывать на хлопковые плантации

Проживающие в США афроамериканцы пожаловались, что сразу после победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа стали массово получать анонимные письма с призывом незамедлительно прибыть на плантации для сбора хлопка, сообщает Reuters.

При этом сообщения подобного характера приходят и к белым. Как приводится в публикации агентства, повестка с требованием быть на хлопковой плантации получила генеральный прокурор штата Луизиана Лиз Мюррилл. Там указывается, что скоро за ней якобы должен приехать спецфургон.

«Теперь, когда Трамп стал президентом, тебя выбрали для сбора хлопка на ближайшей плантации. Наши ребята приедут и заберут тебя на фургоне», — говорилось в сообщении.

В команде Трампа открестились от происходящего, назвав данную рассылку «фейком и безумием». Американские силовики допускают, что подобного рода сообщения отправляли из-за границы. По факту происходящего ФБР начало расследование.

Напомним, что в США 5 ноября прошли президентские выборы. Демократическую партию на них представляли вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп. Кто сможет заручиться поддержкой 270 голосов коллегии выборщиков из 538, тот и победит. В итоге победил Трамп, набрав 295 голосов выборщиков.