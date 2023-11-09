Черные риелторы кинули певца Мишу Марвина на 255 тысяч рублей

Певец Миша Марвин стал жертвой черных риелторов, рассказывает SHOT. Он лишился 255 тысяч рублей при попытке снять квартиру в Москве.

В начале осени Марвин нашел объявление на ЦИАНе об аренде двухкомнатной квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в Тимирязевском районе за 170 тысяч рублей.

Мужчина, представившийся менеджером по подбору квартир, показал певцу жилплощадь, но отказал в общении с собственником, заявив, что все вопросы нужно решать через него.

Маврин заплатил «менеджеру» арендную плату за месяц вперед и агентские в размере 85 тысяч рублей. Когда певец вновь прилетел в Москву, он не смог связаться с агентом. Маврин написал заявление в полицию.