Слухи о разборе украинцев на органы ползут еще из далекого 2014 года. Тогда сотрудник СБУ заявлял, что специальная медбригада в зоне АТО распиливает людей по заказу Запада. Как выяснили журналисты «Комсомолки», обострение конфликта на Украине сыграло на руку «черным» трансплантологам. Мужчина на анонимных условиях признался, что зарабатывал на этом тоже: по $170 за раненых или свежих умерших. При этом изъять из туши старались все, даже глаза.

Трансплантология может спасти жизни, если она легальная, а может стать настоящей золотой жилой для организаторов черного рынка: органы живого донора могут выйти в один миллион долларов и больше.

Журналисты обратили внимание на недавний ролик из Сети, где российский солдат заснял школу в селе Кисловка Харьковской области. Именно там по кабинетам валялись листовки с объявлением о вознаграждении за поставку органов.

«Женские яичники – до $15 тысяч, мужская половая система – до $12 тысяч, а еще печень, глаза, уши, руки, ноги, костный мозг. Каждый орган оценен по прейскуранту. Дороже всего сердце – $200 тысяч. Этот орган в современном мире в дефиците», — пишет KP.

Во многих населенных пунктах Украины орудовали черные медики, которые знали все места захоронения и правила перевоза товара. Были специальные черные мешки и контейнеры, которых не всегда хватало. В 2014-м бывший СБУшник указывал на трансплантолога из Голландии Элизабет Дебрюк, которая и организовывала незаконные вскрытия для навара. Она же, как утверждает мужчина, была связана с супругой Саакашвили, Сандрой Рулофс. Уроженка Нидерландов была задействована в благотворительных проектах. Никто кровавой деятельности не скрывал, а говорил, что это обязательно поможет больным старикам и детям. Тем временем выпотрошенных бойцов записывали пропавшими без вести.

«Элиза изымала органы и у гражданских лиц. При обстреле Попасной вырезала почки и селезенку у потерявшей сознание от взрыва девочки 12 лет и у ее родного отца», — вспоминал экс-офицер СБУ.

Элиза снова появилась в 2022-м, активизировавшись в Артемовске. Помимо этого Украину уже освободили от НДС за поставку органов. Живорезы доставляют весь товар в Германию, США и Израиль, преимущественно в госпитали НАТО. Подсчитать количество погибших в этой резне невозможно.