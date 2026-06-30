Черный дождь: следы на растениях сохраняются спустя две недели в российском регионе

Прошло больше двух недель после черного дождя в Ярославской области, но в лесах Рыбинского района на растениях до сих пор остаются темные капли. Жители сообщали о почерневших теплицах, домах и даже домашних питомцах. Власти назвали причину — пожар на топливохранилище после атаки БПЛА. Токсикологи успокоили: сажа не опасна, но визуальный эффект впечатляет, пишет 76.RU .

Вечером 14 июня в деревню Волково направили комиссию. На реке Волготня растянули плавучие барьеры, чтобы пятно не распространялось. Жители делились кадрами: черные следы на теплицах, домах, кустах роз. Кот вернулся с прогулки с изменившимся окрасом.

Токсиколог Григорий Чуйко пояснил: анализы показали — это мелкодисперсные частицы сажи без значительных примесей мазута. Опасности для здоровья и урожая нет. По его словам, это как после костра: дождь все смоет, останется только неприятный визуальный эффект. Для безопасности ученый рекомендовал тщательно мыть овощи и фрукты, а при задымлении использовать маски.

Губернатор Михаил Евраев связал черный дождь с возгоранием резервуара с топливом после атаки БПЛА. Профильные службы вели мониторинг воздуха, воды и почвы. Результаты проб обещали опубликовать 22 июня — редакция 76.RU направила запрос по этому поводу.