Черный квадрат и плутоний: что еще случилось 23 февраля

В понедельник 23 февраля 2026 года свой государственный праздник отмечают жители России, Беларуси, Киргизии и Таджикистана. Однако эта дата богата на события далеко за пределами постсоветского пространства, пишет REGIONS.

В Брунее сегодня празднуют Национальный день, в Гайане — День республики, а в Японии проходят торжества по случаю дня рождения правящего императора Нарухито. Православная церковь чтит память иконы Божией Матери «Огневидная», священномученика Харалампия и Собор Новгородских святителей. В народном календаре дата получила имя Прохор Весновей. Крестьяне подмечали: с этого дня зима начинает терять силу, а весна все увереннее вступает в свои права.

Мировая история 23 февраля отмечена рядом ключевых открытий и событий. В 1874 году английский майор Уолтер Уингфилд запатентовал игру, которую сегодня знают как теннис. В 1893-м Рудольф Дизель оформил патент на свою знаменитую установку. В 1903-м Куба передала США в бессрочную аренду военно-морскую базу Гуантанамо. В 1941-м ученым впервые удалось получить плутоний.

Этот день подарил миру множество выдающихся личностей. В 1744-м родился Майер Амшель Ротшильд — основатель знаменитой банкирской династии. В 1879-м на свет появился художник Казимир Малевич, автор культового «Черного квадрата». В 1929-м родился будущий патриарх Московский и всея Руси Алексий II. В этот день также отмечают день рождения актера Олега Янковского (1944) и императора Японии Нарухито (1960).

Именины 23 февраля празднуют Валентина, Галина, Анна, Василий, Иван, Петр и Харлампий.