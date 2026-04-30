Черный металлик и глянец для 400 км/ч: на Урале показали первые вагоны для высокоскоростной магистрали

Для двух стартовых составов разработчики остановились на строгой черно-серой гамме. Однако главная изюминка скрывается не столько в цвете, сколько в химическом составе покрытия. Впервые для подобных машин были применены специальные водоразбавляемые лаки и краски с декоративным эффектом «металлик». Как пояснил генеральный директор предприятия Олег Спаи, такой выбор продиктован жесточайшими условиями, в которых окажется подвижной состав.

Поезду предстоит разгоняться до 400 километров в час, а значит, покрытие должно выдерживать колоссальные вибрации, перепады температур от лютых морозов до палящего зноя и регулярное воздействие агрессивной химии при мойке. По словам Спаи, именно водоразбавляемые составы гарантируют эластичность и долговечность, не давая корпусу разрушаться в экстремальной среде.

За эстетику и аэродинамику отвечала начальник покрасочного производства Татьяна Наумова. Она объяснила, что финишное покрытие — это не просто дизайн, а важный элемент безопасности и комфорта. Специальные составы помогают гасить шум и обеспечивают пожарную защиту. Сам кузов получил обтекаемую форму, а идеально гладкая поверхность, достигнутая за счет многослойного шпаклевания, окрашивания и покрытия лаком с глянцевым блеском более 80%, дополнительно снижает сопротивление встречных воздушных потоков.

Сборка высокоскоростного состава — проект всероссийского масштаба. Под эгидой «Уральских локомотивов» (входящих в Группу «Синара») трудятся специалисты 150 предприятий-смежников. В планах на ближайшие месяцы — до конца 2026 года собрать все восемь вагонов первого поезда. В 2027-м начнутся ходовые испытания: два состава отправят обкатывать скоростной полигон между Зеленоградом и Тверью.

К 2028 году маршрут ВСМ должны обслуживать 28 электропоездов, а еще через два года парк хотят расширить до 43 машин.