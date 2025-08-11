Чернышенко о проекте «Мы вместе»: «Он поможет в продвижении традиционных ценностей»

«За полгода мероприятия федерального проекта «Мы вместе» охватили более 19,8 млн участников», — сказал зампред правительства.

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков добавил, что он поможет положительно повлиять и на студентов, поскольку они смогут попробовать себя в роли волонтеров. Встречи с интересными людьми и путешествия позволят им «узнать историю России и вдохновиться героическими поступками».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.