Chery в России: что ждет владельцев и как бренд превращается в Tenet

Слухи об уходе Chery с российского рынка получили официальное разъяснение от главы РОАД Алексея Подщеколдина. Несмотря на сокращение прямого присутствия, китайский гигант нашел способ остаться в стране под новым именем и через уникальный партнерский проект, пишет РГ.

Уход или маскировка?

На «Деловом завтраке» в «Российской газете» Алексей Подщеколдин подтвердил: Chery не планирует бросать своих клиентов, но формат присутствия бренда меняется. Китайский концерн стремится к экспансии на рынки ЕС и Южной Америки, что заставляет его дистанцироваться от прямой работы в России из-за санкционных рисков.

Офис Chery в России не закрывается, но переходит в сокращенный режим, фокусируясь на сервисном обслуживании и поставке запчастей. Основная же активность переносится на новый российско-китайский проект.

Рождение бренда Tenet

Главной новостью стало развитие марки Tenet, которая создана группой AGR (бывшие заводы Volkswagen и Hyundai в Калуге и Санкт-Петербурге).

Технологическая база: Автомобили Tenet — это лицензионные копии моделей Chery. Например, кроссовер Tenet T8 базируется на платформе Chery Tiggo 8 Plus, а T4 — на Tiggo 4.

Производство: Сборка уже налажена на мощностях в Калуге. Это позволяет Chery сохранить долю рынка, формально выступая лишь поставщиком комплектующих для локального российского бренда.

Защита прав автовладельцев

Глава РОАД подчеркнул, что текущая ситуация с запчастями стабильна, однако Ассоциация активно продвигает закон об ответственности производителей. Главная цель — закрепить за компаниями юридическую обязанность обеспечивать сервис и детали в течение нескольких лет даже после официального ухода с рынка. Это должно предотвратить повторение сценария с брендом Lifan, владельцы которого остались без поддержки.