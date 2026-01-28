Чесалки и купалки: зубры открыли зимние бьюти-процедуры в Приокско-Террасном заповеднике

В Приокско-Террасном государственном природном биосферном заповеднике в Подмосковье продолжается зимний сезон наблюдения за зубрами. Эти крупнейшие наземные млекопитающие Европы демонстрируют характерное поведение, приспособленное к холодному времени года, что представляет особый интерес для специалистов и посетителей, пишет REGIONS .

Зубры, несмотря на снежный покров, ведут активный образ жизни: прокладывают тропы в сугробах и раскапывают снег в поисках так называемых «купалок» — естественных углублений для пылевых ванн, которые играют важную гигиеническую и социальную роль. Это поведение позволяет ученым оценивать их физическое состояние и адаптационные способности.

Заповедник выполняет ключевую функцию в сохранении и восстановлении популяции зубров в России. Зимний период является важным этапом в годовом цикле содержания животных. Густая шерсть и крепкое телосложение обеспечивают им защиту от морозов, однако сотрудники заповедника осуществляют регулярный мониторинг, обеспечивают сбалансированное питание и ветеринарное наблюдение. Это гарантирует поддержание здоровья поголовья даже в неблагоприятных погодных условиях.

Для посетителей зимнее посещение заповедника открывает уникальные возможности. Наблюдение за величественными животными в заснеженном лесу позволяет не только получить эстетическое впечатление, но и наглядно познакомиться с биологией вида, особенностями его поведения в разные сезоны. Подобные экскурсии имеют и просветительское значение, способствуя формированию бережного отношения к редким видам и пониманию важности работы заповедных территорий.

