«Зубры в шоке»: циклон «Фрэнсис» вызвал рекордные сугробы в Приокско-Террасном заповеднике

Циклон «Фрэнсис» превратил Приокско-Террасный заповедник в лабораторию по изучению экстремальных погодных явлений. Как передает REGIONS со ссылкой на «МК-Серпухов», специалисты зафиксировали несколько климатических рекордов, главный из которых — выпадение 27 сантиметров снега за сутки. Такие данные не только впечатляют, но и имеют практическую ценность для ученых, отслеживающих изменения в экосистеме.

Уровень снежного покрова достиг 50 сантиметров, что сопоставимо с глубиной, которая ранее накапливалась за несколько зимних месяцев. Для популяции зубров, являющихся главной гордостью заповедника, это стало серьезным испытанием. Массивные животные вынуждены тратить колоссальное количество энергии на преодоление сугробов в поисках пищи, что требует от сотрудников усиленного мониторинга их состояния и, при необходимости, дополнительной подкормки.

С практической точки зрения, такие экстремальные события служат ценными исходными данными. Они позволяют ученым моделировать поведение редких видов в условиях аномалий и корректировать стратегии управления популяцией. Полученная информация вносит вклад в общероссийскую базу данных по влиянию климатических изменений на заповедные территории.

Креативность природы, продемонстрированная циклоном, нашла отражение и в работе сотрудников. Они оперативно опубликовали серию фотографий, превратив отчет о метеоявлении в завораживающий контент: в заповеднике все покрыто толстым слоем снега, блестящее и по-настоящему зимнее.

Ранее сообщалось, что жители Балашихи начали борьбу за парковку «силой слова» и молитвами.