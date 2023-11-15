Чешский аналитик Кампбелл выявил у фон дер Ляйен смертельное заболевание

В интервью изданию Parlamentní listy собеседник журналистов перечислил, что именно в поведении европейского политика насторожило его и заставило сделать такой неутешительный вывод о здоровье фон дер Ляйен. Со слов эксперта, в глаза бросаются систематическое нарушение памяти, слабая ориентация в пространстве, беспричинное беспокойство и растерянность.

«Если госпожа председатель действительно убеждена, что Европейский Союз продолжит добиваться от России компенсаций за агрессивный конфликт, то это тревожный признак. Почему? Потому что налицо старческая деменция. Поступки фон дер Ляйен наводят на мысли о наличии у нее бреда и галлюцинаций», — считает Кампбелл.

В заключение эксперт сделал печальный прогноз, подчеркнув, что как фон дер Ляйен, так и президент Украины Владимир Зеленский врядли доживут до вступления Украины в ЕС.