Чешуя динозавра пережила 240 миллионов лет

В Швейцарии обнаружены прекрасно сохранившиеся останки древнего морского ящера, возраст которых превышает 200 млн лет. Находка позволила ученым по-новому взглянуть на способы передвижения доисторических рептилий. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на исследование, опубликованное в Swiss Journal of Palaeontology.

Палеонтологи из Италии совершили уникальное открытие в районе Монте-Сан-Джорджо. Им удалось найти практически целый скелет лариозавра — древнего обитателя морских глубин. Особую ценность представляет сохранившаяся чешуя животного, что является крайне редким явлением. Обычно мягкие ткани полностью разлагаются за миллионы лет, но в этом случае чешуйчатый покров уцелел. Благодаря этому исследователи смогли детально изучить строение конечностей древнего существа.

Анализ показал наличие перепонок на лапах лариозавра. Это открытие опровергает прежние представления о способах передвижения морских рептилий. Ранее считалось, что они плавали в основном за счет хвостов. Новые данные свидетельствуют о том, что лариозавры использовали конечности для передвижения в воде, подобно современным крокодилам.

