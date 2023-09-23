«Честно скажу, я не скучал»: Лавров ответил журналистке CNN на вопрос об изоляции России
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В ходе Генассамблеи ООН одна из журналистов телеканала CNN съязвила в беседе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, что мол зачем России Организация объединенных наций, если РФ «находится в мировой изоляции».
Как информирует ТАСС, на это Сергей Лавров с иронией ответил, что РФ готова и всегда будет работать с теми, кто готов работать и сотрудничать с ней.
«Мы работаем с теми, кто с нами готов работать. Честно скажу, я не скучал. Я вчера начал в 8 утра работу, а закончил в 8 вечера», - поставил на место репортера глава российского МИД.
В продолжение темы Лавров подчеркнул, что Москва готова к переговорам по Украине, но исключительно на своих условиях. Мало того, никаких предложений по прекращению огня РОссия рассматривать не намерена.