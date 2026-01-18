«Чествуют медалистов, а не участников». Авербух — о премиях для олимпийцев

Заслуженный фигурист Илья Авербух в беседе с Sport24 выступил с критикой идеи о всеобщих выплатах для олимпийцев.

Накануне Игр в Милане он заявил, что материальное поощрение от государства должны получать только те, кто завоевывает награды.

«Страна всегда чествует тех, кто завоевывает медали. Не думаю, что нужно нарушать это правило», заявил Авербух», — подчеркнул Авербух.

Он добавил, что при создании атлетам всех условий для подготовки, платить им просто за выход на олимпийскую арену нет необходимости.

Действующая в России система как раз построена на этом принципе: за золото в 2020 году спортсменам полагалось 4 млн рублей, за серебро — 2,5 млн, за бронзу — 1,7 млн. Однако дискуссия о том, стоит ли финансово поощрять всех без исключения участников сборной, время от времени возобновляется среди специалистов.

