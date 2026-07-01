В Орловской области с 4 июля заработает система распределения бензина по принципу «четные-нечетные». Губернатор Андрей Клычков объявил, что в четные числа месяца заправляться смогут автомобили с четной первой цифрой госномера, в нечетные — с нечетной, без привязки к региону регистрации.

Лимит остается прежним — 30 литров на машину, залив в канистры по-прежнему под запретом. Таким образом, каждый водитель сможет получать топливо раз в двое суток. Власти считают этот объем достаточным для повседневных нужд. Дизельное топливо продается без ограничений, как и бензин на АЗС, расположенных вдоль федеральных трасс, — они остаются доступными для транзитного транспорта. Для экстренных и рабочих потребностей определили пять заправок, где горючее можно купить в любой день независимо от номера: Московское шоссе, 173а; Карачевское шоссе, 110; улица Автогрейдерная, 1а; улица Поселковая, 21; Карачевское шоссе, 92.

С субботы на всех станциях будут дежурить сотрудники правоохранительных органов. Власти призвали водителей соблюдать новый график и не пытаться получить бензин вне очереди.