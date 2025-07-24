Чета Макронов подала иск против журналистки из Штатов, что назвала Брижит мужиком

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит, по всей видимости, были крайне оскорблены словами американской блогерши Кэндис Оуэнс, которая ранее назвала жену французского лидера мужчиной.

Как сообщает издание Financial Times, 23 июля семейная пара подала в суд штата Делавэр заявление о защите чести и достоинства. В иске супруги обвиняют Оуэнса в распространении «абсурдных, ложных и вымышленных сведений».

Блогер утверждает, что французский президент и его супруга — кровные родственники, а также что Эммануэль Макрон стал результатом эксперимента ЦРУ над людьми или подобной правительственной программы по контролю сознания.

В исковом заявлении указано, что Кэндис Оуэнс не желала опровергать ложные сведения, которые были распространены в отношении супругов Макрон. Истцы потребовали возместить ущерб, сумма которого будет установлена в ходе судебного процесса.

26 мая в Сети распространилось видео, на котором Макрон, выходя по трапу во вьетнамском аэропорту, получает ладонью по лицу от супруги. Эти кадры быстро распространились в интернете и вызвали общественный резонанс, заставив Елисейский дворец на официальном уровне прокомментировать этот конфуз.