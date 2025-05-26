Елисейский дворец прокомментировал «пощечину» Макрона
Елисейский дворец объяснил «пощечину» Макрона, полученную от жены во Вьетнаме
Фото: [flickr.com]
Елисейский дворец выступил с заявлением, опровергающим слухи об агрессивном поведении первой леди Франции во время прибытия президентской четы во Вьетнам. Инцидент, запечатленный на видео и вызвавший пересуды, был неверно истолкован, заявили официальные представители, подчеркивая, что это необходимо для предотвращения спекуляций вокруг визита Эмманюэля Макрона во Вьетнам, передает издание Reuters.
На кадрах видно, как президент и его супруга покидают самолет. Из-за преждевременного открытия двери лайнера в объектив попал момент их неформального общения.
Резкое прикосновение Брижит Макрон к лицу мужа, ошибочно воспринятое некоторыми как пощечина или отталкивание, вызвало общественный резонанс, что и потребовало официального комментария.
Представитель Елисейского дворца пояснил, что это был момент непринужденности и близости между супругами, разряжающих напряженную обстановку перед началом официальных мероприятий. Он заверил общественность, что в личной жизни президента все благополучно, и это никак не повлияет на его работу во время командировки.
Ранее сообщалось, что Макрону предложили обратиться в фонд помощи жертвам домашнего насилия после видео с пощечиной.