Елисейский дворец прокомментировал «пощечину» Макрона

Елисейский дворец выступил с заявлением, опровергающим слухи об агрессивном поведении первой леди Франции во время прибытия президентской четы во Вьетнам. Инцидент, запечатленный на видео и вызвавший пересуды, был неверно истолкован, заявили официальные представители, подчеркивая, что это необходимо для предотвращения спекуляций вокруг визита Эмманюэля Макрона во Вьетнам, передает издание Reuters.

На кадрах видно, как президент и его супруга покидают самолет. Из-за преждевременного открытия двери лайнера в объектив попал момент их неформального общения.

Резкое прикосновение Брижит Макрон к лицу мужа, ошибочно воспринятое некоторыми как пощечина или отталкивание, вызвало общественный резонанс, что и потребовало официального комментария.

Представитель Елисейского дворца пояснил, что это был момент непринужденности и близости между супругами, разряжающих напряженную обстановку перед началом официальных мероприятий. Он заверил общественность, что в личной жизни президента все благополучно, и это никак не повлияет на его работу во время командировки.

Ранее сообщалось, что Макрону предложили обратиться в фонд помощи жертвам домашнего насилия после видео с пощечиной.