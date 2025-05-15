Четверо юных жителей Шатуры получили свои первые паспорта в Рошале

В спортивно-культурном центре «Рошаль», расположенном в самом сердце округа Шатура, состоялось знаменательное событие – церемония вручения первых паспортов гражданам Российской Федерации. Четыре юных жителя города, Анастасия Гребнева, Анастасия Асташкина, Милана Морозова и Денис Замараев, официально стали полноправными гражданами страны.

Среди присутствующих были родители, гордящиеся своими детьми, и уважаемые гости, которые выразили добрые пожелания юным шатурским жителям, надеясь на их будущие достижения и успехи. Атмосфера торжественности царила в зале, подчеркивая важность этого момента для ребят и их семей.

«Ребята, поздравляю вас с таким важным событием. Успехов, здоровья, уверенности и больших побед. Обязательно мечтайте! И, конечно, помните, что, кроме прав, теперь у вас появляются и обязанности», — сказал заместитель главы Илья Климов.

Духовную поддержку и напутствия юным шатурянам оказал клирик Никольского храма Артемий Ищенко. Он отметил, что получение паспорта - это важный рубеж в жизни, но настоящая взрослость заключается не в возрасте и документах, а в трудолюбии и постоянном самосовершенствовании.

«Многие связывают получение паспорта с этапом взросления. Но взрослость не определяется возрастом или каким-то документом. Это всегда результат труда, в первую очередь, над собой. Впереди у вас вся жизнь. Ставьте цели, стремитесь к их достижению, живите активно, и пусть у вас все получится», — подчеркнул священник.

В качестве памятных подарков, вместе с паспортами, юные шатурские жители получили сувениры, а фотографии с церемонии останутся на долгую память об этом важном дне.

Стоит отметить, что для ребят, достигших 14-летнего возраста, в округе Шатура существует возможность получить свой первый паспорт в торжественной обстановке. Для этого достаточно указать соответствующее пожелание при подаче документов в Многофункциональный центр (МФЦ) – это отличная возможность для молодых шатурян отметить этот важный этап в своей жизни в кругу близких и друзей, ощущая гордость за свой дом и регион.