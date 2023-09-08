Четверо по делу, связанному с отравлением шаурмой в Курской области, задержаны

В Курской области задержали четырех человек по делу массового отравления шаурмой. Об этом пишет РИА Новости вечером пятницы, 8 сентября.

По данным издания, все четверо причастны к громкой истории с отравлением шаурмой. Напомним, что 22 человека почувствовали симптомы отравления, позже у них нашли стафилококк.

Одна пострадавшая умерла от инфекционно-токсического шока. По некоторым данным, тухлое мясо в точке продажи шаурмы умело перчили, чтобы отбить характерный запах.