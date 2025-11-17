Четверо ветеранов СВО из Ленинского округа поборются за «Кубок мужества»

Четверо бойцов специальной военной операции из Ленинского городского округа вошли в сборную Подмосковья для участия в общероссийском спортивном фестивале «Кубок мужества» в Омске.

Григорий Тюпко, Иван Редлер, Руслан Абушаев и Андрей Фомин, завоевавшие лидерство на региональном этапе, будут соревноваться в шести дисциплинах: парабокс, настольный теннис, пауэрлифтинг, метание ножа, фехтование на инвалидных колясках и гиревой спорт.

«Мы испытываем гордость за этих ребят. Они проявили свою силу не только в боевых условиях, но и в спортивных состязаниях, завоевав лидерство на региональном этапе. Они демонстрируют высокий уровень подготовки нашего округа, являясь примером настоящих мужчин. Желаем им удачи и победы на федеральном уровне», — подчеркнула депутат Совета депутатов Марина Садр-Амели.

Иван Редлер, который участвует в трех дисциплинах, видит в спорте источник энергии. Он подчеркнул, что воспринимает эти соревнования как праздник, а сам день — как двойное торжество, поскольку сразу после того, как забрал жену и ребенка из роддома, он направился на старт.

Помимо спортивной программы, для участников подготовлена образовательная часть с лекциями и встречами с экспертами. Как подчеркнула руководитель военно-патриотического центра «Стратегия» Елена Перепелица, спорт становится ключевым инструментом не только физической реабилитации, но и психологической поддержки ветеранов, помогая восстановить эмоциональное состояние после боевых действий.