Четвероногий актер из Щелково стал звездой постановки «Вишневый сад»

В Щелковском театре состоялся необычный дебют – пятилетний пес Чапа блестяще исполнил роль собаки Шарлотты Ивановны в спектакле «Вишневый сад». Об этом сообщает интернет-издание Regions.

История четвероногого актера началась спонтанно: вместо планировавшейся плюшевой собаки режиссер и актриса Елена Зарубина, хозяйка Чапы, решили попробовать живого исполнителя.

Кастинг прошел успешно – Чапа продемонстрировал идеальное поведение и способность работать в команде. Однако путь к сцене оказался непростым. Псу пришлось привыкать к театральной атмосфере, особенно сложно давались шумовые эффекты, которые сначала пугали животное. Постепенно, с каждой репетицией, Чапа освоился и теперь уверенно чувствует себя перед зрителями.

Премьера с участием необычного актера вызвала восторг публики. Аплодисменты в адрес Чапы не стихали даже после окончания спектакля. По словам Елены Зарубиной, ее питомец продолжает совершенствовать актерское мастерство, осваивая новые трюки. Хотя следующих ролей для четвероногого таланта пока не подобрали, хозяйка уверена, что у Чапы большое театральное будущее.

