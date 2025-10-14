Четвероногий боец: кот Вася стал талисманом удачи для российских военных в зоне СВО

В зоне специальной военной операции рядом с бойцами группировки «Восток» несет свою необычную службу пушистый товарищ — кот по кличке Вася.

Этот полосатый боец был усыновлен военнослужащими еще крошечным котенком и с тех пор стал не просто питомцем, а полноправным членом подразделения и живым талисманом, олицетворяющим домашний уют и удачу.

Стрелок с позывным «Рубик» в беседе с корреспондентом РИА Новости поделился историей их фронтовой дружбы. Военные взяли животное под свою опеку, когда тому было всего несколько недель от роду.

«Вот у нас есть кот, Вася его зовут. Классный, маленький. Когда мы его взяли, он только родился, пару месяцев было. Забрали его к себе, с нами всегда живет. И сейчас живет», — говорит собеседник агентства.

Вася разделяет с бойцами все тяготы полевой жизни и неотлучно следует за своим взводом, даже когда подразделение перемещается между позициями. Как подчеркнул «Рубик», кот стал неотъемлемой частью коллектива. Для него нашли даже специальный транспорт — мотоцикл.

«С нами передвигается по всей линии фронта. На мотоцикле катали. Да, я его с собой заберу домой в Бурятию. Он уже свой, наш боец», — делится российский военный.

Для солдат Вася — это больше, чем просто кот. Он стал настоящим символом надежды, напоминая им в суровых фронтовых условиях о доме, тепле и мирной жизни. Его присутствие поднимает боевой дух и приносит воинам удачу, за что он и получил почетный статус полкового талисмана.

