Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации сообщила, что в донском регионе развернуты 23 пункта временного размещения, в которых находятся более двух тысяч переселенцев из зоны боевых действий. Об этом пишет RT.

Оперативное развертывание инфраструктуры помощи

Ростовская область стала одним из первых субъектов Российской Федерации, где была оперативно организована масштабная сеть пунктов временного размещения (ПВР) для приема гражданского населения, вынужденно покинувшего зону проведения специальной военной операции. Как заявила недавно назначенная на пост Уполномоченного по правам человека в РФ Яна Лантратова, регион продолжает нести основную нагрузку по приему и обустройству эвакуированных людей, обеспечивая их всем необходимым на базовом уровне.

Текущая статистика и демографический состав в ПВР

Согласно информации, которую федеральный правозащитник опубликовала в своем персональном Telegram-канале, на текущий момент на территории Ростовской области в штатном режиме функционируют 23 специализированных пункта временного размещения. Общая численность находящихся в них граждан сейчас превышает 2 тысячи человек. При этом Яна Лантратова обратила особое внимание на социальную структуру проживающих: ровно четвертую часть от общего количества зарегистрированных в областных ПВР переселенцев составляют несовершеннолетние дети. Всем им на местах оказывается не только материальная, но и необходимая психологическая и педагогическая поддержка.