Четверть миллиарда рублей выплатили подмосковным семьям с новорожденными детьми

В Подмосковье в этом году общая сумма выплат семьям на новорожденного ребенка составила 224 миллиона рублей. Как напомнили в Минсоцразвития региона, мера поддержки доступна семьям с низким доходом.

По словам главы министерства Людмилы Болатаевой, поддержку получают свыше четырех тысяч подмосковных семей. Размер выплат составляет от двадцати до трехсот тысяч рублей.

При назначении пособия учитывается доход семьи. Он должен быть ниже, чем 17 277 рублей на человека. При этом родитель и ребенок должны быть зарегистрированы в Подмосковье.

Подать заявление на получение выплаты можно на сайте госуслуг региона. Сделать это нужно не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.