Четверть века исполнилось школе олимпийского резерва «Пахра» в Подольске

За время своего существования она выпустила много именитых спортсменов, вписавших свои имена в разные виды спорта. Ведь тут работают сразу несколько отделений — тяжелой атлетики, шахмат, волейбола, киокусинкай и конного спорта.

А за последние семь лет из стен школы выпустились 20 мастеров спорта, 113 кандидатов в мастера спорта, более 2200 спортсменов массовых разрядов. Сейчас тут занимаются без малого 880 спортсменов, а их «альма-матер» в этом году стала участником топ-30 лучших спортивных школ Подмосковья. Такие цифры прозвучали во время торжественного вечера, посвященного 25-летию учреждения.

В этот день награды различного достоинства как от муниципалитета, так и ведомственные получили сотрудники и ветераны школы. С благодарственными словами обратились к ним и местные депутаты.

Так, среди награжденных — тренер-преподаватель по волейболу Александр Семышев. Он получил почетную грамоту от округа.

Неоднократный призер и победитель первенств Московской области сейчас тренирует юношей с 2007 года, работает и со сборной региона.