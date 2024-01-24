Четвертую инвестиционную школу планируют построить в подмосковном ЖК «Пригород Лесное»

Министерство жилищной политики Московской области выдало девелоперу ЖК «Пригород Лесное» группе «Самолет» разрешение на строительство четвертой школы на территории проекта. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Ожидается, что четырехэтажное здание общей площадью свыше семнадцати тысяч квадратных метров будет поделено на несколько блоков разного функционального назначения. Проект новой школы разработан с учетом комфортного пребывания воспитанников и персонала учреждения.

При этом двухразовое горячее питание учеников средней и старшей школы организуют в столовой на 350 мест, а для начальных классов предусмотрена отдельная столовая на 200 мест. Кроме того, в школе обустроят кабинеты логопеда и психолога, а отдохнуть на переменах ученики смогут в комфортных зонах отдыха.

Сейчас на территории «Пригорода Лесное» возводятся сразу несколько объектов социальной инфраструктуры: третья школа на 1100 мест, пятый детский сад для 360 воспитанников и поликлиника для взрослых и детей на 1000 посещений в смену.