«Локомотив» обозначил трансферные приоритеты на зиму

Инсайдер Карпов: «Локомотив» хочет купить пять игроков зимой на 12,5 млн евро

Культура и спорт

Фото: [ФК «Локомотив»]

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг сформировал запрос по поиску усиления в зимнее трансферное окно, утверждает Иван Карпов. Инсайдер опубликовал англоязычный документ в своих соцсетях.

Судя по нему, «Локомотив» будет искать центрального защитника (не ниже 188 см), левого защитника (типажа Марсело), центрального полузащитника (типажа Родри), плеймейкера (типажа Бруну Фернандеша), нападающего (типажа Серхио Агурэро).

Сообщается, что на покупку каждого игрока клуб готов выделить до €2,5 млн, то есть в общей сложности зимой «Локомотив» готов потратить до €12,5 млн. Еще одним требованием является ограничение по возрасту — не старше 27 лет.

Эксперты отмечают, что игроки за такую цену вряд ли смогут радикально усилить «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает в €2,5 млн нынешних игроков железнодорожников Максима Ненахова, Александра Руденко, Зелимхана Бакаева.

«Локомотив» в 13-м туре РПЛ разгромно проиграл «Спартаку» (0:4). Команда занимает 14-е место в чемпионате с 11 очками, находясь на границе зоны вылета.

Читайте также

Без ограничений и с реабилитацией: как метание ножа помогает ветеранам СВО в Красногорске

Без ограничений и с реабилитацией: как метание ножа помогает ветеранам СВО в Красногорске

«Я очень склонна к полноте»: экс-солистка группы «Мираж» Овсиенко рассказала о фигуре

«Я очень склонна к полноте»: экс-солистка группы «Мираж» Овсиенко рассказала о фигуре

Умерла бывшая возлюбленная Джастина Бибера Сахара Рэй

Умерла бывшая возлюбленная Джастина Бибера Сахара Рэй

Леонид Слуцкий считает тренера «Рубина» рвачом и приспособленцем

Леонид Слуцкий считает тренера «Рубина» рвачом и приспособленцем

Дробыш признался, что не писал песни для Пугачевой

Дробыш признался, что не писал песни для Пугачевой

Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова появилась в латексном корсете на музыкальной премии

Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова появилась в латексном корсете на музыкальной премии

Стала известна причина смерти обладательницы «Оскара» Евы Мари Сэйнт

Стала известна причина смерти обладательницы «Оскара» Евы Мари Сэйнт

Российская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе впервые с 2019 года

Российская спортсменка стала чемпионкой мира по борьбе впервые с 2019 года

Кейт Мосс заметили в одиночестве на обеде в Лондоне

Кейт Мосс заметили в одиночестве на обеде в Лондоне

Российский голкипер переписывает историю «Каролины»: у Кочеткова девять побед со старта сезона

Российский голкипер переписывает историю «Каролины»: у Кочеткова девять побед со старта сезона

Российские хоккеисты дважды подрались в матче НХЛ

Российские хоккеисты дважды подрались в матче НХЛ

Тренер «Динамо» Тамбиев заявил, что не слышал негативных кричалок в свой адрес

Тренер «Динамо» Тамбиев заявил, что не слышал негативных кричалок в свой адрес

Добавьте mosregtoday.ru в избранное