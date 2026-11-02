«Локомотив» обозначил трансферные приоритеты на зиму

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг сформировал запрос по поиску усиления в зимнее трансферное окно, утверждает Иван Карпов. Инсайдер опубликовал англоязычный документ в своих соцсетях.

Судя по нему, «Локомотив» будет искать центрального защитника (не ниже 188 см), левого защитника (типажа Марсело), центрального полузащитника (типажа Родри), плеймейкера (типажа Бруну Фернандеша), нападающего (типажа Серхио Агурэро).

Сообщается, что на покупку каждого игрока клуб готов выделить до €2,5 млн, то есть в общей сложности зимой «Локомотив» готов потратить до €12,5 млн. Еще одним требованием является ограничение по возрасту — не старше 27 лет.

Эксперты отмечают, что игроки за такую цену вряд ли смогут радикально усилить «Локомотив». Портал Transfermarkt оценивает в €2,5 млн нынешних игроков железнодорожников Максима Ненахова, Александра Руденко, Зелимхана Бакаева.

«Локомотив» в 13-м туре РПЛ разгромно проиграл «Спартаку» (0:4). Команда занимает 14-е место в чемпионате с 11 очками, находясь на границе зоны вылета.