Подруга Соседова высказалась о тайной семье критика

Woman.ru: Ольга Зарубина опровергла слухи о тайной жене и ребенке Соседова

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Ольга Зарубина, подруга музыкального критика Сергея Соседова, опровергла слухи о его тайной семье. В беседе с Woman.ru она заявила, что не верит в историю о тайной жене и ребенке.

Поводом для таких слухов стало появление после похорон у могилы Соседова молодой женщины и ребенка. Этот факт быстро породил домыслы, хотя подтверждений у них нет.

Зарубина подчеркнула, что Соседов не стал бы ничего скрывать. По ее мнению, если бы у него действительно была семья, он нашел бы способ рассказать об этом.

«И пока одни ищут информацию, другие пользуются, пиарятся. Я не верю в это! Он был не тот человек, который бы все скрывал», — сказала Ольга.

Она уверена, что подобные разговоры не имеют отношения к реальности и лишь отвлекают от главного.

Напомним, Соседов скончался 23 сентября в возрасте 58 лет. Его похоронили на Перепечинском кладбище рядом с отцом. Церемония прощания прошла в Москве, проводить критика пришли родные, друзья и коллеги.

Следственный комитет России (СКР) взял под контроль расследование гибели музыкального критика. Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Ранее мать Сергея Соседова рассказала, кому достанется дача критика в Московской области.

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