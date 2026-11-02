В Подмосковье подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года — 2026». Конкурс организован Российским союзом молодежи и подмосковным отделением «Молодой Гвардии Единой России» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

«В этом году на региональный этап премии „Студент года“ поступило более 300 заявок от студентов колледжей и вузов Подмосковья, а победителями и лауреатами стали 25 человек. За каждой заявкой стоят реальные проекты — добровольческие отряды, патриотические клубы, студенческие медиа и творческие коллективы, которые меняют жизнь вокруг к лучшему. Участие в премии — это не только признание заслуг, но и мощный стимул для дальнейшего роста. Уверена, что наши студенты достойно представят Московскую область на федеральном финале, желаю им удачи и новых побед», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Участниками премии стали студенты колледжей, техникумов, училищ и вузов региона, в конкурсную программу вошли разные сферы — от добровольчества и патриотической работы до спорта, медиа, науки и творчества. В общей сложности было представлено семь индивидуальных и шесть коллективных номинаций.

Руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц отметила, что в 2026 году вместе с РСМ при поддержке Министерства информации и молодежной политики области был запущен большой конкурс. В индивидуальной номинации «Доброволец года» среди студентов среднего профессионального образования победу одержал Андрей Некрасов из Колледжа «Подмосковье». Участник специальной военной операции, награжденный медалью «За отвагу», после возвращения с СВО поступил в колледж на мастера по ремонту и обслуживанию автомобилей.

В вузовском зачете звание лучшего студенческого совета завоевала команда Российской таможенной академии под руководством Марии Бесчастновой. В состав совета входят 36 студентов, представляющих три факультета, пять направлений работы и семь студенческих объединений по интересам.

Для гостей и участников были организованы интерактивные зоны. Так, на площадке Всероссийского студенческого корпуса спасателей специалисты провели мастер-класс по оказанию первой помощи, где рассказали, как действовать в экстренной ситуации, а студенты смогли отработать свои действия на манекене. Члены Ассоциации ветеранов СВО из округа Химки научили ребят собирать и разбирать автомат Калашникова, а также показали, как запускать дроны, и продемонстрировали видеоролик о работе БПЛА.

Лучшие участники отправятся на федеральный финал, где смогут защитить честь области на всероссийском уровне. Также их ждут сертификаты на путешествия по России от программы «Больше, чем путешествие» и практика у профильных работодателей. Премию проводят в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

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