Четвертый семинар для членов участковых избирательных комиссий прошел в Подмосковье

Избирательная комиссия Подмосковья провела четвертый обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий, сообщили в соцсетях ведомства. В этот раз в нем приняли участие представители Балашихи, Мытищ и Реутова.

С участниками встречи обсудили нюансы работы с интерактивным рабочим блокнотом, на практике показали способы развития эмоциональной устойчивости и рассказали об особенностях восприятия ситуаций в дни голосования.

«Это будет мой первый опыт работы членом УИК. Очень хорошо, что проводится подобное обучение, потому что при подготовке к предстоящим выборам возникает большое количество вопросов. Нам дали инструменты работы с собственными эмоциями, реагирования на нестандартные ситуации, а также рассказали о необходимом делопроизводстве комиссии», — поделилась председатель УИК № 1654 Наталья Тутушкина.

Отметим, что в дни проведения выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.