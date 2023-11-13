Четыре аварийных дома расселят в Рязани в следующем году

В следующем году в Рязани будут расселены четыре аварийных дома. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что под программу расселения попадут дом № 11 на улице Сенной, № 12 на улице Трубежной, № 16 на Соборной площади и № 32 на улице Баженова.

Добавляется, что это коснется жильцов почти 20 помещений, семь из которых являются частной собственностью.

Уточняется, что стоимость данных аварийных домов расценивается в более чем 15 млн рублей.