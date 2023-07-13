Четыре автомобильных колеса украли у жительницы Лосино-Петровского округа на стоянке
Фото: [Юлия Крылова]
Четыре колеса украли у припаркованного автомобиля Hyundai жительницы городского округа Лосино-Петровский Юлии Крыловой, сообщает интернет-издание «Лосино-Петровский».
По данным издания, пропажу женщина обнаружила, когда вернулась с работы на стоянку у станции Осеевская деревни Соколово, где утром она оставила машину.
«Оставляю машину там каждый рабочий день. С утра и до вечера, как и многие. Машин много», — рассказала Юлия.
Девушка сразу же обратилась к сотрудникам полиции, они приехали на место инцидента, где взяли показания женщины и сделали необходимые снимки. По их данным, на этой стоянке уже фиксировались подобные нарушения.
Потерпевшая намерена написать в администрацию городского округа, чтобы ей дали разъяснение, почему стоянка не оборудована камерами видеонаблюдения. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей, о прогнозах раскрытия дела пока информации не дают.