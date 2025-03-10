Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье в тепличном комплексе

В результате возгорания в теплицах, расположенных в Чеховском городском округе Московской области, погибли четыре человека. Об этом стало известно 10 марта из сообщения, опубликованного в официальном телеграм-канале Главного управления МЧС по Московской области.

Согласно информации, предоставленной ведомством, возгорание произошло в теплицах, которые находятся в деревне Высоково. Площадь пожара достигла 1050 кв. м.

Сотрудники пожарной службы обнаружили тела жертв во время разбора завалов. В ликвидации возгорания было задействовано 22 человека и семь единиц специального оборудования.

Также МЧС выложило в своем аккаунте в соцсетях кадры пожаротушения и последствий разгула огненной стихии.

Ранее сообщалось, что подмосковные огнеборцы спасли семь человек из горящего здания в поселке Развилка Московской области. Там загорелось производственное общежитие. Всего из здания эвакуировали 25 человек.