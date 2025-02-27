Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли семь человек на пожаре в Ленинском округе

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли семь жителей из горящего здания в поселке Развилка в Ленинском округе. Также из здания были эвакуированы 25 человек.

В указанном населенном пункте загорелось производственное общежитие. Очевидцы вызвали на место экстренные службы.

Прибывшие на место спасатели установили, что загорелась комната на четвертом этаже. При этом четвертый и третий этаж были полностью задымлены, что не позволяло жильцам самостоятельно покинуть здание.

Специалисты ведомства незамедлительно приступили к эвакуации людей и ликвидации возгорания. Из здания вывели 25 человек. Еще троих жильцов с верхних этажей спасли, используя автолестницу. Кроме того, на четвертом этаже были обнаружены еще четыре человека, которые спрятались от дыма в своих комнатах. На них надели спасательные устройства и вывели на воздух.

В результате пожара никто не пострадал. Возгорание было оперативно ликвидировано. В работе были задействованы 16 человек и четыре единицы техники.

Ранее в ведомстве рассказали, что спасатели в Зарайске деблокировали двоих детей из автомобиля, который врезался в автобус.