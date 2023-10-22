Четыре человека сгорели заживо в машине, слетевшей в кювет в Кировской области

Как проинформировали в областном главке ГИБДД, трагический инцидент произошел в воскресенье, 22 октября, на шестом километре автодороги «Оричи — Коршик» в Оричевском районе Кировской области.

Там пояснили, что, по предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением и слетел с тассы. В машине в этот момент находились пять человек. Съехав в кювет, автомобиль врезался в дерево и сразу же загорелся. Четверо погибли на месте, сгорев в огне. Еще один человек получил сильные травмы и был экстренно доставлен в больницу.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2106 совершил съезд с дороги с последующим наездом на дерево, после столкновения произошло возгорание автомобиля», — говорится в заявлении ГИБДД региона.

В настоящее время по факту смертельного ДТП полицией проводится проверка. За жизнь пострадавшего борются медики.