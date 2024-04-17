Четыре инновационных пешеходных перехода появятся на дорогах округа Пушкинский к началу лета

Пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры сообщает, что к началу летнего сезона на дорогах округа Пушкинский будет установлено четыре инновационных пешеходных перехода.

Один из таких пешеходных переходов был установлен на улице Чехова в Пушкино еще в январе. Горожане смогли оценить его преимущества. Так, как только на улице темнеет, на переходе для пешеходов срабатывает дополнительная подсветка.

Кроме того, как только человек подходит к переходу, на установленных знаках «Пешеходный переход» включаются мигающие светодиоды. Они срабатывают автоматически, реагируя на датчик движения. Все эти меры повышают безопасность горожан во время перехода улиц.

«Новые переходы оборудуют по адресам: Г.о. Пушкинский, поселок Зверсовхоза, улица Центральная; г. Пушкино, Центральная улица (вблизи художественной школы); г. Ивантеевка, Первомайская улица (возле спортшколы „Ивантеевка“); г. Ивантеевка, Центральный проезд (возле дома № 15)», — указано в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Места, где в Подмосковье в ближайшее время появятся «умные» пешеходные переходы, для удобства горожан обозначены на карте