Четыре иностранца тайком пробрались на Байконур

Троих испанцев и одного австралийца поймали на космодроме Байконур, который находится в Казахстане. Как сообщил телеграм-канал SHOT, иностранцы заявили, что хотели увидеть «Буран».

Во вторник квартет из четырех зарубежных гостей тайно пробрался на платформу космодрома 112 «А». Территория не обнесена забором, оборудование не функционирует, что и сподвигло друзей на незаконные приключения.

Однако на пути мужчин возникли охранники, миновать которых уже не получилось. Испугавшись, иностранцы сообщили, что хотели заснять старые корабли СССР, но вот необходимых документов для прохода на территорию они не оформили. Нарушителей отвезли в полицию, где в отношении них были составлены административный протокол по статье «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта», который предусматривает штраф до пяти тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что турист из Штатов миновал два досмотра в аэропортах, имея в багаже огнестрельное оружие.