Пожилой американец прошел контроль в аэропортах Японии с пистолетом в багаже

Пожилой гражданин США, путешествуя по международным маршрутам, дважды прошел контроль, не подозревая, что в его багаже находится пистолет для самообороны, который он случайно положил в чемодан. Об этом сообщил телеканал NHK. Оружие было обнаружено только после прибытия в гостиницу в Осаке, крупном японском городе.

Согласно информации канала, 73-летний турист, прилетевший в Японию с Гавайев, самостоятельно обратился в полицию перед отправкой в круиз из порта города Кобе, расположенного рядом с Осакой.

По его словам, он вылетел с Гавайев и прибыл в аэропорт Кансай 22 марта. Мужчина объяснил, что обычно носит пистолет для защиты, но на этот раз случайно забыл его в багаже.

Осознав ошибку после размещения в отеле, американец решил избавиться от патронов, выбросив их в мусорное ведро в порту Кобе, чтобы избежать более серьезных последствий. Позже полиция нашла в его чемодане револьвер, а в туалете портового терминала — три патрона, упомянутые туристом.

Телеканал сообщил, что мужчина был задержан по подозрению в нарушении закона об огнестрельном оружии. В настоящее время полиция выясняет, как ему удалось пройти досмотр в аэропортах Гавайев и Кансай с оружием в багаже.

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