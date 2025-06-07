Четыре клеща присосались к члену новосибирца во время секса в сквере

В Новосибирске произошёл неприятный инцидент во время интимной близости у одной из молодых пар, о чём рассказала врач одной из местных клиник в интервью изданию Сиб.фм.

Влюблённая пара предавалась любовным утехам в парке Первомайском. Позднее они обратились в частную клинику с жалобами на дискомфорт в области половых органов.

Врачи были поражены: у мужчины в половом члене обнаружили четырех клещей, а у женщины — столько же во влагалище. Ей потребовалась хирургическая операция.

«Во время осмотра они сообщили, что занимались сексом в Первомайском сквере, и после этого у них появилось беспокойство. Последствия оказались серьезными: у женщины было найдено четыре клеща во влагалище, ей потребовалась операция. Столь же много паразитов нашли и у мужчины», — рассказала врач.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор забил тревогу из-за роста числа обращений с укусами клещей.